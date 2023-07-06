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10:35, 6 июля 2023Бывший СССР

Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в Брюсселе

Премьер Армении Пашинян анонсировал встречу с президентом Азербайджана Алиевым в Брюсселе
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Илья Питалев / Sputnik Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он сообщил на заседании армянского правительства, передает «Интерфакс».

Премьер уточнил, что проведет встречу в Алиевым в ближайшем будущем в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Он также отметил, что текст мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию, а прогресс в переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне был несущественным.

«Надеюсь на предстоящей встрече привести в предметную плоскость зафиксированное в Вашингтоне все положительное. Все вопросы мы должны решить дипломатическим путем», — добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что премьер Армении обсудил обстановку в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным.

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    Алевтина Запольская
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