Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 5 июля 2023Бывший СССР

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе и в том числе в Лачинском коридоре

Фото: Reuters

Российский президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Пашинян проговорили вопросы, связанные в том числе с Лачинским коридором. Политики солидарны в том, что важно обеспечить беспрепятственное передвижение транспорта в этом регионе.

Помимо этого, обе стороны подметили «принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей», к которым Россия, Армения и Азербайджан пришли за период с 2020 по 2022 год. В заключение Путин также выразил готовность России и далее содействовать Армении в выработке соглашения о мире с Азербайджаном.

Ранее в июне Пашинян обвинил власти Азербайджана в ухудшении обстановки в Нагорном Карабахе. Он заявил, что азербайджанские войска заблокировали Лачинский коридор, через который в республику перевозят товары. Армянский лидер отметил, что даже машины Красного креста не имеют возможности проехать по этой дороге.

При этом незадолго до этого стало известно, что Армения и Азербайджан пришли к консенсусу по железной дороге, соединяющей армянское село Ерасх с азербайджанским городом Горадиз. 21 июня об этом сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян, указав на то, что «это уже конкретная договоренность».

В сентябре 2020 года возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. Позднее, 9 ноября 2020 года, лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта. Ереван лишился контроля над частью районов и пообещал вывести свои войска с этих территорий. Лачинский коридор — это единственная дорога, которая сейчас соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР уничтожен замкомандира элитного спецназа СБУ

    СКР возбудил дело из-за столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

    Россиянкам назвали выдающий в них провинциалку маникюр

    Двое рыбаков голыми руками поймали огромного сома

    Тиктокерша подсказала способ хранить зеленый салат

    Германия отказала Румынии в размещении военных

    Последствия сброса зараженной воды с «Фукусимы» оценили

    Инфляция в Турции замедлилась до минимума за полтора года

    В МИД России опровергли передачу контроля над ядерным оружием Белоруссии

    Стало известно о перезапуске сериала «Счастливы вместе» под новым названием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости