В Крыму нашли неопознанный беспилотник

SHOT: в Крыму нашли неустановленный беспилотник

Неопознанный беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких километрах от крымского села Ароматное. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, беспилотник обнаружил местный житель по время покоса травы. Заметив лежавший на земле предмет, он позвонил в экстренные службы.

Никаких разрушений поблизости не зафиксировано.

Ранее украинский дрон сбросил взрывное устройство на село в Шебекинском округе Белгородской области. После детонации боеприпаса, который разорвался в поле, на земле образовалась большая воронка. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.