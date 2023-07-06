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16:55, 6 июля 2023Россия

В Крыму нашли неопознанный беспилотник

SHOT: в Крыму нашли неустановленный беспилотник

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Неопознанный беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких километрах от крымского села Ароматное. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, беспилотник обнаружил местный житель по время покоса травы. Заметив лежавший на земле предмет, он позвонил в экстренные службы.

Никаких разрушений поблизости не зафиксировано.

Ранее украинский дрон сбросил взрывное устройство на село в Шебекинском округе Белгородской области. После детонации боеприпаса, который разорвался в поле, на земле образовалась большая воронка. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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