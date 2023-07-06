Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 6 июля 2023Россия

Кабинка с детьми вылетела с аттракциона в Подмосковье и попала на видео

В Подмосковье на видео попало, как кабинка с детьми вылетела с аттракциона

В Московской области с детского аттракциона вылетела кабинка со школьницами. Это попало на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как дети катаются на аттракционе, похожим на американские горки. На рельсах едет несколько кабинок, присоединенных друг к другу, сидящие внутри люди отпускают руки и машут ими в воздухе. Неожиданно одна из кабинок слетает с рельсов и, переворачиваясь, падает. Видеозапись заканчивается тем, что очевидцы бегут на помощь к пострадавшим.

Травмы получили две 15-летние девочки, их госпитализировали. Прокуратура начала проверку — ведомство выяснит, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Других подробностей о произошедшем нет.

Ранее в Новосибирске два ребенка пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Девочки шести и одиннадцати лет во время катания на аттракционе из-за резкого торможения ударились об элементы карусели.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о нежелании Путина «мочить» Пригожина

    В России запустили конкурс для школьников и педагогов

    Ксавье Долан заявил о намерении завершить творческую карьеру

    Крупнейшим продавцом российского зерна оказалась малоизвестная фирма

    Лукашенко рассказал о планах направить спецназ в Москву

    Нежелание ЦБ фиксировать курс доллара объяснили

    Китайцев попросили меньше пользоваться электричеством

    МИД России заявил о подготовке территории Украины для оккупации Западом

    Разработан новый точечный способ терапии рака

    Число заболевших сибирской язвой россиян выросло до пяти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости