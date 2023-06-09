Двое детей пострадали при катании на американских горках в российском городе

В Новосибирске две девочки пострадали при катании на американских горках из-за торможения

В Новосибирске два ребенка пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По информации правоохранителей, девочки шести и одиннадцати лет во время катания на аттракционе из-за резкого торможения ударились об элементы карусели. Детей госпитализировали с различными травмами и оказали им необходимую помощь.

Следователи изучат обстоятельства случившегося в российском городе, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в парке Оренбурга рухнул аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. В результате ЧП пострадали 19 человек.