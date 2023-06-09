Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 9 июня 2023Россия

Двое детей пострадали при катании на американских горках в российском городе

В Новосибирске две девочки пострадали при катании на американских горках из-за торможения

Фото: Pedro Velasco / Unsplash

В Новосибирске два ребенка пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По информации правоохранителей, девочки шести и одиннадцати лет во время катания на аттракционе из-за резкого торможения ударились об элементы карусели. Детей госпитализировали с различными травмами и оказали им необходимую помощь.

Следователи изучат обстоятельства случившегося в российском городе, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в парке Оренбурга рухнул аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. В результате ЧП пострадали 19 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Губернатор Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже
    Стало известно о поврежденных квартирах из-за врезавшегося в дом Воронежа дрона
    Тренер дочери Тутберидзе высказался о ее переходе в сборную Грузии
    В «Роскосмосе» назвали сроки разработки программы полетов на РОС
    Стало известно о взрыве в Харькове
    Двое детей пострадали при катании на американских горках в российском городе
    Стало известно о двух раненных при атаке беспилотника на жилой дом в Воронеже
    Стали известны подробности открытия магазинов Adidas в России
    Европейский депутат обвинил главу МИД Германии в обречении украинцев на смерть
    Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил популярную соцсеть в пропаганде педофилии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.