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11:42, 7 мая 2023Россия

Стало известно состояние пострадавших на карусели в Оренбургской области

Минздрав Оренбургской области: состояние пострадавших после падения карусели стабильное

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В результате падения карусели 6 мая в Оренбургской области пострадали 19 человек. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения (Минздрав) Оренбургской области Татьяна Савинова, передает РИА Новости.

В результате инцидента 11 человек были госпитализированы, среди них пять детей. Все они находятся в стабильном состоянии, отрицательной динамики у них не наблюдается, рассказали в Минздраве.

Также стало известно, что семь человек находятся в состоянии средней тяжести, двое в тяжелом состоянии — это девочка 10 лет в сознании и девушка 26 лет без сознания.

Ранее в УМВД России по Оренбургской области сообщили, что из-за падения карусели пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних детей.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион «Вихрь», в котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона.

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Алевтина Запольская
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