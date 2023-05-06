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16:43, 6 мая 2023Россия

Названо число пострадавших в результате обрушения аттракциона в Оренбурге

УМВД: около 20 человек пострадали в результате обрушения аттракциона в Оренбурге

Фото: Dmitry Vereshchagin / Shutterstock / Fotodom

В УМВД России по Оренбургской области назвали число пострадавших при обрушении детского аттракциона «Вихрь» в парке Оренбурга. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

По данным УМВД, в результате инцидента травмы получили около 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети. Предварительно, погибших нет.

Как уточнили в Минздраве, 15 пострадавших были госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. «Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — рассказали в министерстве.

О том, что в парке Оренбурга рухнул аттракцион в тот момент, когда на нем находились взрослые и дети, СМИ сообщили ранее 6 мая. Инцидент произошел в «Оренпарке». Тогда утверждалось, что травмы получили от 10 до 12 человек, четверо из них были доставлены в больницы.

В конце апреля в Оренбурге бездомная собака напала на шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него укушенную рану левой кисти.

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Олег Давыдов
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