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16:54, 6 мая 2023Россия

Раскрыта причина обрушения аттракциона в Оренбурге

Мэрия Оренбурга: падение кабинок аттракциона произошло из-за поломки механизма

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Падение кабинок аттракциона в Оренбурге произошло из-за поломки механизма. Причину обрушения карусели раскрыли в мэрии города, передает ТАСС.

«Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок», — говорится в сообщении мэрии.

Власти города добавили, что в настоящее время известно о семи взрослых и восьми детях, пострадавших в результате происшествия. Они находятся в состоянии разной степени тяжести. Другие подробности оренбургская мэрия не привела.

О том, что в парке Оренбурга рухнул аттракцион в тот момент, когда на нем находились взрослые и дети, сообщалось ранее 6 мая. Инцидент произошел в «Оренпарке». Утверждалось, что травмы получили от 10 до 12 человек, четверо из них были доставлены в больницы.

По данным УМВД, в результате инцидента травмы получили около 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети.

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Варвара Кошечкина
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