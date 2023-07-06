Под Москвой две школьницы пострадали при падении кабины аттракциона

В городе Орехово-Зуево две школьницы пострадали при падении кабины аттракциона

В городе Орехово-Зуево под Москвой две школьницы пострадали при падении кабины аттракциона «Веселая волна». Об этом сообщает прокуратура Подмосковья в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, травмы получили две 15-летние девушки, их госпитализировали. Данных об их состоянии не приводится.

Прокуратура начала проверку — ведомство выяснит, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Других подробностей о произошедшем нет.

Ранее в Новосибирске два ребенка пострадали при катании на американских горках в парке развлечений. Девочки шести и одиннадцати лет во время катания на аттракционе из-за резкого торможения ударились об элементы карусели.