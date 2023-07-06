Турецкие отели стали возобновлять оплату российскими картами

В Сбере рассказали, что отели в Турции возобновляют возможность оплаты российскими картами

Часть турецких отелей стала возобновлять возможность оплаты российскими картами, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев. Его слова приводит «Интерфакс».

Он сообщил, что у россиян в нескольких отелях будет возможность расплачиваться российской картой. Фактически это будет оплата онлайн. Сбер при этом работает над расширением числа мест в Турции, где можно будет расплатиться российской картой. «Позитивные изменения есть», — констатировал Царев.

В июне сообщалось, что в некоторых торговых точках Турции заработала оплата через Систему быстрых платежей (СБП) и российскими картами. Отели и некоторые торговые точки принимают карты российских банков Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир». Ими получится расплатиться с помощью сервиса SigmaPay. Наклейка с этим словом обычно располагается на стойке продавца.