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17:07, 6 июля 2023Россия

В водоемах Ростовской области нашли холероподобные бактерии

Роспотребнадзор обнаружил в ряде водоемов Ростовской области холероподобные бактерии

Фото: Danny Oates / Unsplash

В ряде водоемов Ростовской области найдены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Мониторинг микробного загрязнения поверхностных водоемов и рек был усилен в связи с установившейся жаркой погодой и обильными осадками на территории Ростовской области. «В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону», — говорится в заявлении ведомства.

Специалисты продолжают профилактические и противоэпидемические мероприятия. До завершения полного комплекса лабораторных исследований ведено ограничение на купание и ловлю рыбы в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Углубленные лабораторные исследования микрофлоры проводятся Ростовским противочумным институтом Роспотребнадзора и РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.

Местным жителям рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах и употреблять гарантированно безопасную воду и напитки — кипяченую, либо в промышленной упаковке.

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    Евгения Куликова
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