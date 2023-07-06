Лукашенко рассказал о планах направить спецназ в Москву

Лукашенко заявил, что был готов направить спецназ на защиту Москвы в ходе мятежа Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что был готов направить спецназ в Москву во время мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Его цитирует БелТА.

По словам белорусского президента, во время мятежа он предупредил Пригожина, что белорусская армия приведена в полную боевую готовность, а определенные подразделения готовы к переброске под Москву.

«Мы договорились (с российской стороной — прим. «Ленты.ру»): если нужно будет в моменте, — мы в самолет и туда», — рассказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что Белоруссия была готова была направить в Россию силы специальных операций.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии только укрепились после ситуации с ЧВК «Вагнер», так как она была разрешена совместными усилиями Москвы и Минска.