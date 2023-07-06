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12:11, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко оценил отношения Белоруссии и России после ситуации с ЧВК «Вагнер»

Лукашенко: отношения Белоруссии и России укрепились после ситуации с ЧВК «Вагнер»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил отношения республики и России после ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом он высказался на встрече с журналистами, сообщает БелТА.

По его словам, ситуация с ЧВК «Вагнер» была разрешена совместными усилиями Москвы и Минска, отношения между которыми после этого только укрепились.

«Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения» — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщал, что на сегодняшний день вопрос передислокации «Вагнера» в Белоруссию еще не решен. При этом глава государства допустил, что ЧВК может быть задействована для обороны республики в случае размещения на ее территории.

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    Алевтина Запольская
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