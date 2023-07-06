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11:26, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о прогрессе в вопросе размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Лукашенко: вопрос размещения и передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссии еще не решен
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На сегодняшний день вопрос размещения и передислокации частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии еще не решен. Так ситуацию прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Лагеря [ЧВК "Вагнер"] мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время», — заявил белорусский президент, добавив, что руководства компанией «свое видение» вариантов размещения в стране.

Ранее Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны в случае размещения на территории республики, добавив, что его не волнует и не беспокоит размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в республике. По его словам, военные будут размещены под определенные условия. «Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», — подчеркнул он.

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    Алевтина Запольская
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