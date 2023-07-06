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20:18, 6 июля 2023Ценности

Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье

Модель Белла Хадид поделилась откровенным снимком в кружевном нижнем белье

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась откровенным снимком и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что кадры были сделаны во время съемки рекламного ролика для бренда Victoria's Secret. Так, на размещенных фото 26-летняя манекенщица позирует перед камерой в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополняют шелковой халат, длинные серьги и открытые туфли на шпильке.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти один миллион лайков. «Красотка!», «Ты потрясающая», «Невероятное тело», «Добро пожаловать обратно, королева», «Это знак, что она возвращается?» — высказывались они.

В апреле сообщалось, что Белла Хадид возненавидела свою внешность из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Тогда знаменитость рассказала, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневом канале одного из зубов возникла инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.

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    Мария Винар
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