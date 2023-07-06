Британский нефтяной гигант вложился в замену нефти на мусор

Bloomberg: BP вложит $10 млн в стартап по производству судового топлива из бытовых отходов

Подразделение британской нефтегазовой компании British Petrolium (BP) вложится в увеличение производства судового топлива из различных бытовых отходов. Занимающийся проблемой стартап WasteFuel в Калифорнии получит 10 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Для выпуска экологически чистого продукта используются муниципальные и сельскохозяйственные отходы, включая остатки продуктов питания. BP намерена нарастить поставки биотоплива до 100 тысяч баррелей в сутки к 2030 году. Ключевая задача — максимально снизить уровень выбросов парниковых газов за счет отказа от традиционного топлива из нефти.

В настоящее время на долю судоходных перевозок приходится до 80 процентов мирового торгового оборота. При этом сектор выделяет в окружающую среду относительно низкие объемы углекислого газа — не более трех процентов от суммарных выбросов. В течение ближайших 6,5 года планируется свести эту долю к минимуму.

Биометанол является одним из основных претендентов на замену традиционного судового топлива, получаемого из сырой нефти. Однако транспортным компаниям придется закупать больше биометанола из-за его меньшей энергоемкости.

Ранее американские нефтегиганты Chevron и ExxonMobil заявили о разработке экологичного бензина, который может стать альтернативой переходу на электродвигатели. Под таким бензином подразумевается топливо, производящееся из соевых бобов и другого сырья. В Exxon заверили, что ее «чистый» бензин поможет сократить выбросы парниковых газов на 75 процентов по сравнению с обычным видом топлива.