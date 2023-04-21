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07:00, 21 апреля 2023Среда обитания

Нефтяные гиганты придумали альтернативу электрокарам

Chevron и Exxon разработали бензин, который сделает обычные авто не вреднее электромобилей

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Американские нефтяные гиганты Chevron и ExxonMobil придумали экологичный бензин, который может стать альтернативой переходу на электродвигатели. Разработанное ими топливо должно помочь сделать обычные авто не сильно вреднее для планеты, чем электрокары, пишет Reuters.

В состав нового горючего входят соевые бобы и другое сырье, которое не связано с ископаемыми углеводородами. По данным Exxon, ее «чистый» бензин поможет сократить выбросы парниковых газов на 75 процентов по сравнению с обычным бензином. В Chevron заверили, что их смесь на 40 процентов менее углеродоемка, чем традиционное топливо для машин.

«Мы действительно верим, что для легковых машин должны быть альтернативы. Электрификация — не единственный способ решить проблему», — заявил президент Chevron по продуктам в Северной и Южной Америке Энди Уолц. Однако представители нефтяных гигантов подчеркнули, что выход безопасных для планеты топливных смесей на рынок и их доступность будут зависеть от государственной поддержки.

Ранее ученые из США выяснили, что биотопливо из кукурузы опаснее для планеты, чем обычный бензин — объем выбросов углерода от него оказался как минимум на 24 процента выше из-за роста использования удобрений и ухудшения качества воды.

Нина Ташевская
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