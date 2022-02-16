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Среда обитания

Биотопливо из кукурузы оказалось страшнее бензина

Ученые в США выяснили, что парниковые выбросы от биотоплива превысили выбросы от бензина

Фото: Shutterstock

Использование в обычном бензине этанола, производимого из кукурузной биомассы, не привело к сокращению выбросов парниковых газов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на новое исследование Висконсинского университета в Мэдисоне.

Федеральный стандарт возобновляемого топлива США привел к увеличению выращиваемого объема кукурузы, из биомассы которой производят «кукурузный» этанол, чтобы затем добавить его в бензин. Ученые выяснили, что на деле биотопливо из кукурузы оказалось страшнее обычного бензина — объем выбросов углерода от него оказался как минимум на 24 процента выше из-за роста использования удобрений и ухудшения качества воды.

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Ассоциация возобновляемых видов топлива не согласилась с результатами исследования. Ее глава Джефф Купер назвал методологию «фундаментально ошибочной» из-за того, что ученые использовали для измерений выбросов спутниковые снимки. В отчете Министерства сельского хозяйства США за 2019 год говорится, что выбросы парниковых газов от кукурузного этанола на 39 процентов ниже, чем от обычного бензина — причем объем выбросов меньше на каждом этапе, начиная от производства сырья и заканчивая выхлопными газами от сжигания топлива в автомобиле.

Исследование частично финансировалось Национальной федерацией дикой природы — природоохранной некоммерческой организацией, которая является ярым критиком Федерального стандарта возобновляемого топлива. По его правилам, любое транспортное топливо, продаваемое в США, должно содержать минимальный объем возобновляемого топлива — для этанола эта доля составляет не более десяти процентов. Предполагается, что программа должна помочь снизить выбросы парниковых газов. Однако сейчас в США разгораются дебаты вокруг использования биотоплива — нефтеперерабатывающие компании настаивают на пересмотре Федерального стандарта.

Об использовании экологичного топлива задумываются и в России. Ранее S7 Airlines стала первой в стране авиакомпанией, совершившей полет на биотопливе. Авиалайнер заправили смесью реактивного и так называемого «устойчивого авиатоплива», что позволило сократить выбросы углекислого газа при перелете из Тулузы в Москву на 1,7 тонны.

Нина Ташевская
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