В России совершили первый безопасный для планеты перелет

Авиакомпания S7 Airlines первой в России использовала биотопливо для заправки своих самолетов. Дебютный авиарейс на экологичном топливе в стране приземлился в аэропорту Домодедово, передает РИА Новости.

Полет совершил 37-й в парке компании самолет модели A320neo, который S7 получила с завода Airbus во французской Тулузе. Авиалайнер заправили смесью реактивного и так называемого «устойчивого авиатоплива» (sustainable aviation fuel, или SAF). На безопасное для планеты топливо пришлось десять процентов в составе — максимальный объем, который смогла обеспечить французская компания. Это количество помогло сократить выбросы углекислого газа при перелете из Тулузы в Москву на 1,7 тонны — воздух загрязнился на семь процентов меньше, чем с обычным топливом.

В S7 отметили, что пока только 45 компаний в мире используют SAF, и на него приходится не более 0,03 процента всех перелетов. «Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах», — заявила гендиректор S7 Group Татьяна Филева. В компании надеются, что в скором времени в стране удастся организовать и наладить производство биотоплива.

Ранее разработкой SAF заинтересовалась «Газпром нефть». Компания объединилась с лидерами российской авиационной отрасли, чтобы создать авиатопливо с нулевым углеродным следом. Базой для исследовательской работы станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, а экспериментальные партии топлива планируется выпускать на Московском и Омском НПЗ.