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19:09, 6 июля 2023Бывший СССР

Болгария отказалась помогать Украине оружием

Зеленский заявил, что Болгария отказалась предоставлять Украине оружие в качестве помощи

Фото: James McGill / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Болгария отказалась предоставлять Украине оружие в качестве помощи. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, он пообщался с президентом Болгарии Руменом Радевым, и тот выразил свои мысли в отношении помощи в обороне Украины. «У нас разный взгляд на вещи, он считает — "нет" — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" — это защита, это абсолютно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — заявил украинский президент.

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    Алевтина Запольская
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