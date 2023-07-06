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17:39, 6 июля 2023Бывший СССР

Украина в Болгарии подписала декларацию об интеграции в НАТО

Офис Зеленского сообщил о подписании в Болгарии декларации об интеграции Украины в НАТО

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков подписали декларацию об интеграции страны в НАТО. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Игорь Жовква на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает получение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия», — написал Жовква. По его словам, в Софии считают такое решение единственной возможностью обеспечить безопасность Украины и всей Европы.

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    Алевтина Запольская
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