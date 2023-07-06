Зеленский заявил о договоренностях о военном сотрудничестве с Болгарией

Зеленский сообщил, что договорился с Болгарией об активизации военного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Болгарией об активизации военного сотрудничества и о взаимодействии в сфере энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

«Договорились о значительной активизации сотрудничества оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе», — заявил глава государства. Кроме того, он рассказал об обсуждении проблем реабилитации и лечения украинских солдат в Болгарии.

Президент Украины также подчеркнул, что Киев и София сотрудничают в области энергетики. По его словам, страны могут дать друг другу гарантии энергетической стабильности и ценовой привлекательности для обычных потребителей.

Украина и Болгария был подписали меморандум об углублении сотрудничества в энергетике. Они обязались обеспечивать доступную энергию, поддерживать промышленное и региональное развитие и добиваться сокращения выбросов углерода.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Болгарию для переговоров с премьер-министром страны Николаем Денковым. Он заявил, что в центре их обсуждения будут оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, а также украинской реализация формулы мира