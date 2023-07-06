Зеленский прибыл с визитом в Болгарию для переговоров

Президент Украины Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Болгарию для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Болгарию для переговоров с премьер-министром страны Николаем Денковым и коллегой Руменом Радевым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира», — высказался глава государства и добавил, что также проведет встречи с чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами Болгарии.

Ранее Денков подтвердил визит Зеленского в страну. По словам премьера, он оповестил президента Болгарии о предстоящем приезде украинского лидера. До этого болгарский министр обороны Тодор Тагарев допустил, что визит Зеленского может не состояться из-за утечки информации. По его словам, средства массовой информации Болгарии стали со вторника распространять сообщения о возможном скором приезде президента Украины.

