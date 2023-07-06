Премьер Болгарии подтвердил визит Зеленского в республику

Премьер Болгарии Денков подтвердил визит президента Украины Зеленского в республику

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в республику. Об этом сообщает портал Болгарского национального телевидения BNT.

По словам премьера, он оповестил президента Болгарии Румена Радева о предстоящем приезде украинского лидера. «Я позвонил президенту и сказал: Зеленский приедет, так что имейте в виду, решите, будете ли вы с ним встречаться», — рассказал Денков.

Ранее Денков призвал правоохранительные органы Болгарии расследовать деятельность партии «Возрождение», которая отказывает в помощи Киеву. Политик обвинил партию в ведении войны против европейских ценностей.

