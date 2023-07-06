В Болгарии допустили отмену визита Зеленского из-за утечки

Глава Минобороны Болгарии Тагарев заявил, что визит Зеленского могут отменить из-за утечки

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию может не состояться из-за утечки информации, допустил министр обороны страны Тодор Тагарев, пишет ТАСС.

По его словам, болгарские средства массовой инормации стали со вторника распространять информацию о возможном скором визите украинского лидера в Болгарию. «У меня была возможность в средствах массовой информации выразить сожаление по поводу утечки такой информации», — указал глава ведомства.

Если бы визит Зеленского был бы запланирован, то утечка была бы достаточным условием для его отмены, заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время посетит Болгарию по приглашению правительства страны. Детали визита не раскрывались, но, сообщалось, что он состоится 6 июля.