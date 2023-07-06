Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:54, 6 июля 2023Мир

В Болгарии допустили отмену визита Зеленского из-за утечки

Глава Минобороны Болгарии Тагарев заявил, что визит Зеленского могут отменить из-за утечки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию может не состояться из-за утечки информации, допустил министр обороны страны Тодор Тагарев, пишет ТАСС.

По его словам, болгарские средства массовой инормации стали со вторника распространять информацию о возможном скором визите украинского лидера в Болгарию. «У меня была возможность в средствах массовой информации выразить сожаление по поводу утечки такой информации», — указал глава ведомства.

Если бы визит Зеленского был бы запланирован, то утечка была бы достаточным условием для его отмены, заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время посетит Болгарию по приглашению правительства страны. Детали визита не раскрывались, но, сообщалось, что он состоится 6 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о попытке предложить Западу начать контрнаступление раньше

    Проживающего в Никарагуа экс-президента Сальвадора заочно осудили

    Усталым людям подсказали способы вежливо отказать партнеру в сексе

    Мужчина решил увеличить пенис с помощью муравьев и вызвал споры в сети

    Стало известно о подорожании бытовой техники в России

    В Болгарии допустили отмену визита Зеленского из-за утечки

    В бюджете России нашли миллиарды рублей неизвестного происхождения

    Раскрыты сроки выхода iPhone SE

    Стал известен подарок Путину от девочки из Дербента

    Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости