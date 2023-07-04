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17:47, 4 июля 2023Бывший СССР

Зеленский посетит Болгарию

Президент Украины Зеленский в ближайшее время посетит Болгарию

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Болгарию по приглашению правительства страны. Об этом сообщает болгарская газета «24 часа» со ссылкой на дипломатические источники.

Детали визита пока не раскрываются, но, вероятнее всего, он состоится 6 июля.

Ранее сообщалось, что Болгария направит Киеву новый пакет военной помощи, который будет сравним по объему с первыми грузами, переданными Украине.

В Минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для Украины.

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    Алевтина Запольская
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