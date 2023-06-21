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18:55, 21 июня 2023Мир

Болгария решила направить Украине новый пакет военной помощи

Министр обороны Болгарии Тагарев: София направит Киеву новый пакет военной помощи

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

София направит Киеву новый пакет военной помощи, который будет сравним по объему с первыми грузами, переданными Украине. О таком решении заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает ТАСС.

«Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад», — указал глава минобороны.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что намерение правительства Болгарии присоединиться к пулу европейских стран, которые договорились поставлять оружие Киеву, является ошибкой. Радев подчеркнул, что пока он представлял Болгарию в Европейском совете, он отстаивал решение о том, что страна не должна принимать участие в программе поставки снарядов Киеву.

Глава болгарского Минобороны заявил, что Болгария хочет присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов и отправки на Украину.

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    Виктория Кондратьева
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