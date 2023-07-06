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01:00, 6 июля 2023Ценности

Бритни Спирс вновь станцевала в откровенном наряде на камеру

Бритни Спирс вновь станцевала на камеру в кроп-топе и розовых плавках

Кадр: видео @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс вновь снялась в откровенном наряде и поделилась результатом с фанатами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в белом кроп-топе с длинным рукавом, оголявшем ее живот, и плавках розового цвета. В качестве обуви она выбрала сапоги на каблуках, а волосы распустила. Среди прочего знаменитость нанесла на лицо макияж в стиле smoky eyes, а от аксессуаров решила отказаться.

Ранее в июне Бритни Спирс станцевала в бикини перед мужем. Поп-исполнительница предстала в ярко-розовом купальнике с завязками на шее, исполняя танец. Звезда распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и широкополой коричневой шляпой.

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    Карина Черных
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