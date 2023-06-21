Певица Бритни Спирс станцевала в бикини перед мужем во время отдыха на яхте

Американская певица Бритни Спирс показала откровенное видео, сделанное во время отдыха на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя поп-исполнительница предстала в ярко-розовом бикини с завязками на шее. Звезда распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и широкополой коричневой шляпой. При этом на видео она исполняет танец перед своим мужем — 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Через некоторое время супруг присоединяется к возлюбленной. В подписи знаменитость указала, что это их первый отпуск за год.

Также Спирс отметила, что на прошлой неделе навестила свою младшую сестру Джейми Спирс на съемочной площадке. Известно, что в последние годы родственницы находились в напряженных отношениях.

Ранее в июне Бритни Спирс пришла в спортивный зал в ночной рубашке и подверглась критике в сети. Знаменитость пришла на тренировку к супругу Сэму Асгари в кружевном платье из атласа розового цвета, выбрав в качестве обуви туфли на высоком каблуке.