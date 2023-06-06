Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 6 июня 2023Ценности

Бритни Спирс обругали в сети за тренировку в кружевном платье и на каблуках

Американскую певицу Бритни Спирс обругали в сети за тренировку в туфлях на каблуках

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс пришла в спортивный зал в ночной рубашке и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость пришла на тренировку к супругу Сэму Асгари в кружевном платье из атласа розового цвета, выбрав в качестве обуви туфли на высоком каблуке. При этом волосы поп-исполнительница собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. По словам Спирс, она решила надеть упомянутую обувь, поскольку видела другую девушку на каблуках на беговой дорожке.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

«Мне понравилось тренироваться в платье!» — высказалась певица в описании к посту. Читатели Daily Mail, в свою очередь, обругали поведение Спирс в комментариях под материалом. «Кто тренируется на каблуках?», «Она сошла с ума», «Какой ужас», «Ей надо лечиться», — писали юзеры.

В феврале Бритни Спирс примерила для ролика мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (13,8 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала звезда.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС
    Россиянина арестовали за развращение школьниц в интернете
    Всемирный банк резко снизил прогноз по цене на нефть
    Фанатка популярного российского блогера написала на него заявление в полицию
    Бывший завод IKEA возобновил работу
    Бритни Спирс обругали в сети за тренировку в кружевном платье и на каблуках
    У затопленного города Алешки под Херсоном загорелись леса
    Украинцев попросили соблюдать тишину в вопросе контрнаступления
    Врач прокомментировал идею о лечении отравления метанолом водкой
    Молодая жена Петросяна ответила на нападки хейтеров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.