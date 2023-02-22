Певица Бритни Спирс показала самодельное мини-платье из бриллиантов с декольте

Американская певица Бритни Спирс показала на камеру самодельный откровенный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость снялась в мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (12,6 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала телезвезда.

Вдобавок Спирс заявила, что занялась разработкой платьев от скуки. «Мне понравился процесс!» — высказалась она в заключение и добавила, что в конечном счете на свидание с мужем Сэмом Асгари все же надела другой наряд, а именно, ярко-розовый топ.

Ранее в феврале Бритни Спирс продемонстрировала естественную внешность на откровенном фото. Артистка поделилась снимком, на котором позирует топлес, лежа на кровати. На ней были плавки зеленого цвета, оформленные анималистичным принтом. Ее образ дополнил кулон овальной формы. На лице отсутствовала косметика, а волосы были собраны в хвост.