Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:42, 7 февраля 2023Ценности

Бритни Спирс показала лицо без макияжа на откровенном фото

Певица Бритни Спирс показала естественную внешность на фото в плавках

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс показала естественную внешность на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует топлес, лежа на кровати. На ней надеты плавки зеленого цвета, оформленные анималистичным принтом. Ее образ дополняет кулон овальной формы. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в хвост.

«Привет! Это просто я... Это один из моих кадров, сделанных в Лондоне! (...) Без прически и макияжа», — подписала поп-исполнительница пост, который набрал 71,8 тысячи лайков.

В январе Бритни Спирс сделала татуировку на камеру и оценила ее фразой «это отстой». На размещенном в соцсетях видео артистка запечатлена в желтом топе с рукавами-фонариками и белых шортах. В кадре к ней подходит мастер со специальной машинкой и наносит рисунок на ее правую руку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В России произошло землетрясение
ФСБ и МВД задержали вербовщиков террористов в Москве и Красноярске
Легионер клуба РПЛ рассказал о получении российского гражданства
Петербургский школьник выпал с восьмого этажа и выжил
В Госдуме высказались об идее о смертной казни для «предателей»
Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе
Популярная телеведущая предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
Пушилин сообщил об успехах российских войск в направлении Северска
Проигравший в карты россиянин прогулялся голым по улице в мороз и попал на видео
Бывший премьер Украины допустил полный коллапс в энергосистеме страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.