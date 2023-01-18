Бритни Спирс сделала тату на камеру и оценила ее фразой «это отстой»

Певица Бритни Спирс сделала тату на камеру в Мауи и оценила ее фразой «это отстой»

Американская певица Бритни Спирс сделала татуировку на камеру и оценила ее фразой «это отстой». Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 41-летняя знаменитость запечатлена в желтом топе с рукавами-фонариками и белых шортах. В кадре к ней подходит мастер со специальной машинкой и наносит рисунок на ее правую руку.

В описании под роликом поп-звезда рассказала, что решила набить себе татуировку, находясь на острове Мауи на Гавайях. «Не могу показать это, потому что это отстой! (...) Я должна это исправить», — подписала артистка пост, который набрал более 78 тысяч лайков.

Ранее Бритни Спирс показала средний палец на камеру. Певица опубликовала в соцсетях ролик после того, как папарацци засняли ее неадекватное поведение в ресторане, куда она отправилась вместе с мужем Сэмом Асгари. Там исполнительница говорила на выдуманном языке и грубила окружающим.