Певица Бритни Спирс показала средний палец в видео после психического срыва в ресторане

Американская певица Бритни Спирс поделилась роликом в откровенном наряде после психического срыва на публике 14 января. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором она позирует в облегающем платье бандо белого цвета и сапогах в тон образу. При этом волосы поп-исполнительницы распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes. В качестве украшений она выбрала несколько браслетов и колье. В руках звезда держала пудру.

На размещенных кадрах видно, как Спирс показывает средний палец в камеру. Певица опубликовала данный ролик после того, как папарацци засняли ее неадекватное поведение в ресторане, куда она отправилась вместе с мужем Сэмом Асгари. Тогда исполнительница говорила на выдуманном языке и грубила окружающим.

Публикация набрала 280 тысяч лайков, однако Спирс отключила возможность комментировать пост.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года. Известно, что они состояли в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию Спирс и Асгари решили сделать закрытой, пригласив только самых близких друзей.