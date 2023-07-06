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22:28, 6 июля 2023Мир

Названа возможная цель встречи Зеленского и Эрдогана

Политолог Денисов: Зеленский хочет зафиксировать существующие договоренности с Турцией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет подтвердить с Анкарой уже существующие договоренности после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на должности президента Турции. Такое мнение высказал в разговоре с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По его словам, главной целью Киева является фиксация существующих договоренностей. Политолог добавил, что это касается и соглашений по сотрудничеству в военно-технической сфере между Украиной и Турцией, поскольку поставки целого ряда вооружений со стороны Турции продолжаются.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен приехать в Турцию и встретиться с турецким коллегой перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. По данным телеканала Habertürk, встреча лидеров двух стран состоится 7 июля.

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    Марина Совина
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