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14:45, 6 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом

Sabah: Зеленский планирует приехать в Турцию и встретиться с президентом Эрдоганом

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Турцию и встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Точную дату встречи журналисты не называют. Отмечается, что одной из тем переговоров станет ситуация вокруг истекающего 17 июля срока зерновой сделки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки. При этом он добавил, что у сторон сделки осталось время, чтобы выполнить часть договоренностей, которая касается России.

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    Алевтина Запольская
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