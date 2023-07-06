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09:54, 6 июля 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ ликвидировали пытавшегося совершить теракт россиянина

Под Тюменью сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, собиравшегося устроить теракт на ТЭК

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Тюменской области сотрудники ФСБ ликвидировали 38-летнего мужчину, готовившего теракт по заданию украинских военизированных формирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, 4 июля в лесу в Исетском районе рядом с нефтегазовым распределительным узлом оперативники заметили неизвестного мужчину. Они попытались задержать незнакомца, однако тот, не реагируя на предупреждения, стал стрелять по ним из огнестрельного оружия и был уничтожен ответным огнем.

Выяснилось, подготовкой к теракту занимались несколько граждан России, которые были сторонниками националистической идеологии. Ими руководили кураторы из Украины. По их заданию они решили уничтожить объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Как стало известно ранее, при себе у убитого террориста был пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство. С помощью него он и собирался устроить взрыв на стратегическом объекте.

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    Владимир Шарапов
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