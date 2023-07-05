Российские силовики ликвидировали возможного террориста со взрывчаткой

Под Тюменью силовики уничтожили стрелявшего по ним из пистолета террориста со взрывчаткой

В Тюменской области силовики уничтожили возможного террориста, открывшего по ним огонь из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поздно вечером в лесу недалеко от деревни Кукушки рядом с нефтегазовым распределительным узлом оперативники заметили неизвестного мужчину. Они попытались задержать незнакомца, однако он стал стрелять по ним из пистолета и был ликвидирован ответным огнем.

У мужчины силовики нашли самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова. По предварительным данным, он хотел устроить взрыв на стратегическом объекте.

Ранее сообщалось, что в Дагестане правоохранители ликвидировали экстремистов, открывших огонь при задержании.