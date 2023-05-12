В Дагестане ликвидировали открывших огонь при задержании экстремистов

В Дагестане правоохранители ликвидировали экстремистов, открывших огонь при задержании

В Дагестане правоохранители ликвидировали двоих экстремистов, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска напали в районе селения Цыйша на водителя частного такси и попытались завладеть его машиной. Информация об этом поступила правоохранителям. Было установлено, что молодые люди являются сторонниками религиозно-экстремистского течения в исламе. Во время задержания они открыли огонь в полицейских.

По данным МВД по Республике Дагестан, экстремисты планировали напасть на сотрудников правоохранительных органов. При них обнаружили две гранаты с запалам, пистолет с патронами и два ножа.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейские ликвидировали мужчину, застрелившего понятого во время обыска.

