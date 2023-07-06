Врач назвала способы избавиться от назойливого сухого кашля без лекарств

Избавиться от сухого кашля помогут ингаляции, рассказала врач Наталия Киселевич. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы справиться с назойливым недугом без лекарств.

Причин возникновения сухого и непродуктивного кашля может быть много: заболевания как дыхательных путей (бронхит, пневмония), так и горла и гортани (фарингит, ларингит), рассказала Киселевич. По ее словам, такой кашель мучителен, не дает спать, режет горло, вызывает боль в груди и даже может привести к головным болям напряжения. Сухой кашель снижает качество жизни самого заболевшего и тех, кто его окружает, добавила врач.

Первое, что нужно сделать при появлении кашля, — обратиться к врачу для консультации и лечения, настаивает Киселевич. Однако, по ее словам, существуют несколько способов, помочь облегчить состояние.

Необходимо проветривать помещение и увлажнять воздух в нем. Больному следует много пить для ускорения перехода кашля из сухого во влажный. Это может быть теплый чай с медом, минеральная вода, травяные чаи, в том числе грудные сборы. Аллергикам надо быть осторожными, так как некоторые травы могут вызвать нежелательную реакцию организма Наталия Киселевич врач

На помощь в борьбе с надоедливым кашлем придут ингаляции, продолжила собеседница «Ленты.ру». Однако не нужно по старинке дышать паром над отварами или горячей картошкой, это может вызвать ожоги дыхательных путей, предупредила она. Лучше использовать небулайзер. Его можно заправлять солевыми растворами, минеральной водой и фиторастворами (при отсутствии аллергии).

Теплые травяные отвары, солевые растворы для полоскания помогут успокоить раздраженное от постоянного кашля горло Наталия Киселевич врач

Для улучшения сна вечером можно выпить теплое молоко с медом, маслом, солью или содой. Этот малоприятный на вкус напиток смягчит горло и поможет уснуть, уверяет врач.

«Все вышеперечисленные способы подходят только как дополнительные меры, — обратила внимание Киселевич. — Основное лечение должен назначить врач».

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