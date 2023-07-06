Российские военные перешли в контратаку в районе Артемовска

«РВ»: армия России перешла в контратаку на фланге Артемовска

Российская армия перешла в контратаку на фланге Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Тяжелые бои не стихают на подступах к Клещеевским лесопосадкам и опорному пункту», — говорится в сообщении. Как отмечает канал со ссылкой на украинских военных аналитиков, армия РФ вернула западную и центральную части Клещеевского опорного пункта из серой зоны под свой контроль. По данным «РВ», российские войска перебрасывают подкрепления.

Ранее полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены нанести удар по Артемовску через село Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ВСУ имеют достаточно живой силы, предположительно, 40-50 тысяч бойцов. При этом полковник в отставке выразил уверенность, что ВС России отстоят село.