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01:00, 6 июля 2023Бывший СССР

Российские военные перешли в контратаку в районе Артемовска

«РВ»: армия России перешла в контратаку на фланге Артемовска
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская армия перешла в контратаку на фланге Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Тяжелые бои не стихают на подступах к Клещеевским лесопосадкам и опорному пункту», — говорится в сообщении. Как отмечает канал со ссылкой на украинских военных аналитиков, армия РФ вернула западную и центральную части Клещеевского опорного пункта из серой зоны под свой контроль. По данным «РВ», российские войска перебрасывают подкрепления.

Ранее полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены нанести удар по Артемовску через село Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ВСУ имеют достаточно живой силы, предположительно, 40-50 тысяч бойцов. При этом полковник в отставке выразил уверенность, что ВС России отстоят село.

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    Марина Совина
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