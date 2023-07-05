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14:46, 5 июля 2023Бывший СССР

Полковник раскрыл стратегическое значение Клещеевки в ДНР

Полковник спецназа Матвийчук: ВСУ намерены нанести удар по Артемовску через Клещеевку
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены нанести удар по Артемовску (украинское название — Бахмут) через село Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Он раскрыл стратегическое значение населенного пункта в беседе с NEWS.ru.

«Думаю, ВСУ пытаются нанести сходящиеся удары по Артемовску через Клещеевку, планируя потеснить гарнизон ВС РФ», — сказал он и добавил, что Артемовск важен наличием шоссейных и железных дорог, через которые можно поставлять боеприпасы и маневрировать технике. Матвийчук подчеркнул, что украинские войска давно пытаются войти в Клещеевку, но российские военные «вышвыривают их оттуда».

По его словам, ВСУ имеют достаточно живой силы, предположительно, 40-50 тысяч бойцов. При этом полковник в отставке выразил уверенность, что ВС России отстоят село. Кроме того, как он допустил, Клещеевка расположена на переднем фланге обороны российских сил. Матвийчук предположил, что ВС РФ заняли господствующие высоты и заминировали все подступы к населенному пункту. Как утверждает полковник в отставке, все находится под прицелом армии России.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг информацию о взятии Клещеевки ВСУ. Он отметил, что украинские войска продолжают биться за одну из господствующих высот рядом с населенным пунктом, с которой возможен контроль части Артемовска. Гагин сообщил, что село контролируют ВС России.

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    Кристина Есикова
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