В ДНР опровергли взятие Клещеевки ВСУ

Советник Пушилина Гагин опроверг информацию о взятии Клещеевки украинскими силами

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин опроверг информацию о взятии Клещеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его заявление передает ТАСС.

По его словам, украинские силы продолжают биться за одну из господствующих высот рядом с Клещеевкой, с которой возможен контроль части Артемовска (украинское название — Бахмут).

Гагин сообщил, что село контролирует Российская армия, а информацию о его взятии ВСУ распространяет ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций на Украине — прим. «Ленты.ру»).

О боях за Клещеевку стало известно 30 июня. По данным военкоров, украинская армия поставила целью охватить населенный пункт, чтобы занять важную высоту вблизи Артемовска.