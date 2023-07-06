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17:49, 6 июля 2023Среда обитания

Сельское хозяйство станет еще опаснее для планеты

ОЭСР: выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве вырастут на 7,6 процента к 2032 году

Фот Unsplash

С 2023 по 2032 год объемы выбросов углекислого газа в глобальном сельскохозяйственном секторе вырастут на 7,6 процента, что будет представлять еще большую опасность для климата планеты. При этом подавляющая часть (80 процентов) всех вредных веществ придется на животноводство, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместный доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (FAO).

При этом темпы роста выбросов, согласно прогнозу экспертов, окажутся меньше ожидаемого наращивания объемов сельскохозяйственного производства, которые увеличатся за десять лет на 12,8 процента. Таким образом, степень концентрации выбросов CO2 в сельском хозяйстве станет ниже к 2032 году в сравнении с нынешними показателями.

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Однако животноводам и аграриям необходимо активнее внедрять новое оборудование и совершенствовать имеющуюся производственную технику, чтобы лучше подготовиться к грядущим климатическим изменениям. Эксперты, в частности, призвали фермеров проводить «масштабное и комплексное внедрение» безуглеродных технологий в животноводстве и других секторах сельского хозяйства.

Ранее сообщалось о рекордном росте выбросов парниковых газов в окружающую среду по итогам 2022 года. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 0,8 процента, несмотря на рост использования возобновляемых источников энергии. При этом в 2023 году кризис, вероятнее всего, усугубится из-за восстановления экономики Китая после коронавирусных локдаунов.

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    Анатолий Акулов
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