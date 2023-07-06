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03:49, 6 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о расширении черного рынка наркотиков

Врач Дихтярь заявила о расширении рынка наркотиков из-за медицинской реформы Украины

Фото: Unsplash

Главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь заявила, что на Украине активнее заработал черный рынок наркотиков. Ее слова приводит РИА Новости.

Дихтярь рассказала, что с 2004 года при поддержке ООН на Украине реализуются проекты заместительной терапии — в Киеве и Херсоне. С сентября 2005 года они также стали действовать в Крыму, в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. По ее словам, эта реформа при отсутствии нужного контроля привела к расширению черного рынка наркотиков. При этом до нововведений свободный оборот веществ был невозможен.

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«Были наркоманы, которые сотрудничали с правоохранительными органами. Их все боялись, и было такое, когда они давили на других пациентов, чтобы те выпрашивали большую дозу, после чего она делилась сразу на выходе из лечебного учреждения. В дальнейшем наркотик продавался и использовался для внутривенного введения», — сообщила она.

Ранее замглавы Совбеза Александр Гребенкин сообщил, что употребление наркотиков стало нормой в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Он рассказал, что на Украине более 15 лет практикуется метадоновая заместительная терапия, при которой происходит замена одной наркотической зависимости на другую.

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    Марина Совина
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