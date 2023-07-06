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16:05, 6 июля 2023Путешествия

Россиянка попыталась ввезти из Дубая украшения на миллионы рублей и попалась

ФТС: таможенники в Шереметьево изъяли у россиянки украшения на восемь миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Прибывшая из Дубая россиянка попыталась незаконно ввезти в Москву украшения на восемь миллионов рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что женщину остановили во время прохождения «зеленого» коридора. К таможенному досмотру туристка предъявила серьги, подвеску и кольцо ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

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Позже сотрудники таможни обнаружили, что она также пыталась нелегально провезти в багаже еще 11 ювелирных изделий — браслеты, цепочки, кольца, подвески и серьги брендов Bvlgari, Cartier, Boucheron и Van Cleef & Arpels. Все они впоследствии были изъяты.

По словам пассажирки, вышеуказанные изделия она получала в подарок. Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, топазов, керамики и кварца.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 ("Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров") и 194 ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере") УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в мае летевшая из Гоа российская туристка надела бриллиантовое колье в аэропорт и нарвалась на уголовное дело. Россиянка пыталась нелегально ввезти из индийского штата на родину дорогостоящее украшение и попалась таможенникам в московском Шереметьево при прохождении «зеленого» коридора.

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    Фариза Бацазова
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