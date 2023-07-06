В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 6 июля отменили и задержали 30 рейсов

В трех московских аэропортах 6 июля произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Отмечается, что во Внуково перенесли вылеты 4 воздушных судов, 4 авиарейса отменили. В Домодедово задержали 11 рейсов, отменили — 3. В Шереметьево перенесли 6 рейсов, 2 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее двое пассажиров опоздали на самолет в Стамбуле, попытались взять его штурмом и попали на видео. Нарушителями оказались отец и сын из Израиля.

