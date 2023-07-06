Домработница Фридмана с Украины пожаловалась на заблокированные счета

Bloomberg: Великобритания заблокировала счета домработнице миллиардера Фридмана

Уроженка Украины с румынским гражданством Екатерина Юкова, являющаяся с 2019 года домработницей основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана, попавшего под санкции Великобритании, пожаловалась на заблокированные счета. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, банк HSBC заблокировал также счет ее супруга в феврале 2023 года без объяснения причин. «Мы не получили ни электронного письма, ни объяснения — в один день карты перестали работать», — рассказала Юкова.

Как пишет издание, после того, как в марте прошлого года Великобритания ввела санкции в отношении Фридмана, он сообщил сотрудникам, что поймет, если они решат уйти. По словам Юковой, она решила остаться и дождаться, пока заявку бизнесмена на использование замороженных средств для оплаты расходов на дом одобрят.

В июне 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании одобрило заявку Фридмана. Юкова сообщила, что ей должны были выплатить 23 тысячи фунтов стерлингов, однако банк заморозил ее счет. По информации издания, с блокировкой счетов также столкнулись другие сотрудники Фридмана из Молдовы, Литвы и Польши.

Ранее адвокат Фридмана заявил, что жизнь миллиардера «была разрушена» после того, как он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. По его словам, защита категорически не согласна с обвинениями европейских властей в отношении Фридмана.