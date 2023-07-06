Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили пять гаубиц и три миномета ВСУ

Российские артиллеристы группировки войск «Юг» контрбатарейным огнем уничтожили три миномета и пять гаубиц Вооруженных силу Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск, Федоровка и в районе Невельского. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Он уточнил, что в числе уничтоженной техники — американская гаубица M777 и одна немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) Panzerhaubitze 2000. Также были уничтожены две гаубицы Д-20 и одна Д-30. Кроме того, расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» был поражен склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделение Южной группировки войск уничтожило польскую гаубицу Krab калибром 155 миллиметров под Соледаром.