Подразделение Южной группировки войск уничтожило польскую гаубицу Krab под Соледаром

Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ, САУ калибром 155 миллиметров обнаружили днем. Чтобы не спугнуть противника, российские военные дождались ночи и приступили к его поражению. Собеседник агентства пояснил, что ночью проще обнаружить цель в посадках с помощью тепловизионного оборудования.

Ранее российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожили в том числе западную технику ВСУ. По его словам, в ходе борьбы уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Ивановки, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки.