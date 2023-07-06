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05:47, 6 июля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили польскую гаубицу Krab

Подразделение Южной группировки войск уничтожило польскую гаубицу Krab под Соледаром

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ, САУ калибром 155 миллиметров обнаружили днем. Чтобы не спугнуть противника, российские военные дождались ночи и приступили к его поражению. Собеседник агентства пояснил, что ночью проще обнаружить цель в посадках с помощью тепловизионного оборудования.

Ранее российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожили в том числе западную технику ВСУ. По его словам, в ходе борьбы уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Ивановки, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки.

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    Марина Совина
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